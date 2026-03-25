NTTドコモは、3月1日に「スゴ得コンテンツ」を「dバリューパス」にリニューアルした。月額料金は550円。 従来はドコモユーザー向けのオプションという印象が強かったが、今回は「ドコモユーザー以外も対象」と広くアピールし、ユーザーへの特典提供にとどまらない、さまざまな特典が提供されている。 リニューアルから約1カ月経った現在、どのような反