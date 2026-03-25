全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荏原中延のラーメン店『中華そば多賀野』です。手鍋式の金字塔、カツオと煮干しの香りにうっとり丸鶏やゲンコツでとったスープに煮干しのダシを合わせ、最後に手鍋の中で追い煮干し＆追いガツオをし、仕上げる。香りよくブ厚いこの味わいこそ、手鍋式の原点とも呼べる『多賀野』の真骨頂だ。パツンと歯切れの良い布海苔を練り込んだ麺