2026年２月に前橋育英高校の山田耕介監督をGMとして招聘し、元日本代表FW永井雄一郎をアカデミーダイレクター兼U-18監督（２月下旬からはクラブアンバサダーも兼任）に抜擢するなど、アカデミー強化に余念がないザスパ群馬。U-15に関しても、シュナイダー潤之介を監督兼GKコーチに据え、新たなスタートを切ったところだ。彼は三菱養和時代に１つ年下の永井とともにプレー。明星大学を卒業後、2000年に群馬FCフォルトナ（のちの