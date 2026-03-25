ホルムズ海峡の事実上の閉鎖による原油高を受け高騰したガソリン価格が、177円台に値下がりしました。石油情報センターによりますと、23日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり177円70銭で、先週より13円10銭値下がりしました。政府は、19日からガソリンの全国平均価格の上昇を抑えるため、石油元売り各社に対して、補助金の支給を始めています。全国平均価格が下がったのは6週ぶりです。店舗や地域に