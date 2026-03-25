オリジナル舞台プロジェクト「関西演劇企画」の第2弾、舞台小説「奇喜怪快」の大阪公演が25日にスタート。初日を前に俳優の宮脇優（24）、里中将道（31）、2丁拳銃の小堀裕之（52）、川谷修士（51）、作・演出のPandAの高梨由氏（50）が取材会に登場した。「怪談」などで知られる明治時代の作家・小泉八雲の作品に描かれるキャラクターをモチーフにした役どころが多数登場する作品。主人公・小泉カイを演じる宮脇は「地元・大