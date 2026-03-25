沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、海上保安庁は25日、死亡した金井創船長（71）が牧師を務めていた同県南城市の教会に立ち入った。関係者によると家宅捜索とみられる。第11管区海上保安本部（那覇）は20日、業務上過失致死傷などの容疑で船の運航団体の事務所などを家宅捜索している。事故は16日午前発生。平和学習で訪れた同志社国際高（京都府）の生徒ら計21人が分乗した金井船長の「不屈」と「平