今月22日、栃木県さくら市で起きた住宅火災で、焼け跡から見つかった遺体の身元は、この家に住む91歳の男性だったことがわかりました。22日午前4時ごろ、さくら市柿木澤にある木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかっていました。その後の警察の捜査で遺体の身元は、この家に住む植木和郎さん（91）であることがわかりました。警察は火事の原因を調べています。