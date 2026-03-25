今月中旬以降に大阪府内で出没していたシカ１頭について、大阪市は２５日午後１時１５分頃、大阪市城東区関目の大阪府警本部関目別館で捕獲した。大阪府警交通機動隊や大阪市によると、２４日夜に同館の敷地内に入っているのが見つかり、２５日も敷地内にいたため、府警が市に対応するよう依頼したという。