お笑いトリオ・トンツカタンが２４日、ＹｏｕＴｕｂｅで解散を発表した。トンツカタンはお抹茶、櫻田佑、森本晋太郎の３人で１２年に結成。トリオだけでなく、それぞれがピンとしても活動。お抹茶は先日のＲ−１グランプリでも準優勝を飾っていた。動画では森本が「たくさんの話し合いを経て、今回、トンツカタン解散という結論に至りました」などと説明。４月１７、１８日の事務所ライブが最後だとした。森本は「いろんな人に