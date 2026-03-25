生活保護費のうち冬季加算は3月で終了しますが、生活扶助費につけられた特例加算については1人につき1000円の増額が決定しました。これにより、特例加算による支給額は2500円となります。 それでは、東京23区在住の4人世帯はいくら生活保護費をもらえるのでしょうか。本記事では特例加算や冬季加算、生活保護費の計算まで解説します。 生活保護の「特例加算」は10月から“1000円引き上げ”の見込み 厚生労働省は、令