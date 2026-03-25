相続をした際、現金や家など目に見える財産のほかに、電子マネーも残されているケースがあります。電子マネーを相続する際、状況によっては課税対象になる可能性があるため注意が必要です。 今回は、電子マネーが相続の対象になる理由や相続税の例、電子マネーを相続するときの注意点などについてご紹介します。 電子マネーも相続の対象になる 相続財産は、基本的に亡くなった