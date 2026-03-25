年金生活をしている親に、子どもが生活費を支援することもあるかもしれません。 しかし、生活費の仕送りであっても、受け取った親の使い方によっては課税される可能性があります。 今回は、生活費のためとして渡したお金が課税されるケースや贈与税の計算方法、金銭支援をするときのポイントなどについてご紹介します。 生活費のためなら課税されない？ 生活費のために渡したお金が非課税になるかは、そ