東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）は2026年3月14日に運賃改定を行いました。改定実施後、「改定前に購入したきっぷを払い戻す場合、どの運賃が基準になるのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。 とりわけ新幹線の指定席券のように金額が大きい場合、返金額への影響が気になるところです。本記事では、JR東日本の運賃改定の概要を整理したうえで、払い戻し時の扱いについて確認します。 JR東日本の運賃改定の