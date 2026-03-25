BTSのJIMINが原宿エリアをジャックする。韓国発のヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」は、ブランドアンバサダーを務めるJIMINのビジュアルを使用した交通広告を、3月23日から3月30日までの期間限定で原宿エリアに展開すると発表した。【写真】JIMIN、ベッドに寝そべり色気爆発本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズの新作「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージ