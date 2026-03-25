【モデルプレス＝2026/03/25】クリスピー・クリーム・ドーナツは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたドーナツ4種を、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、2026年4月8日（水）から期間限定で販売する。【写真】クリスピー×マリオ、コラボ限定バッグや店内装飾も◆クリスピー日本上陸20周年で『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』