◆センバツ第７日▽２回戦花咲徳栄１７−０日本文理（２５日・甲子園）花咲徳栄（埼玉）が日本文理（新潟）に大勝し、２００３年以来、２３年ぶりの８強入りを決めた。試合開始前から雨が降り続き、グラウンドはぬかるんだ状態。相手守備の乱れにも乗じて、３回にはノーヒットで４点を先制した。計３四球で１死満塁。奥野敬太が放ったゴロは、一塁手のほぼ正面に転がった。ゴロを処理した一塁手は本塁へ送球したが、一塁