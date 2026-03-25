思わずかじりたくなる「瓦せんべいマウスパッド」 穴吹エンタープライズ（高松市）が運営する「津田の松原サービスエリア」（高松道上り線下り線・香川県さぬき市）は、高松市の老舗和菓子店「宗家くつわ堂」とコラボレーションし、「特大瓦せんべい」を原寸大の22.5㎝×19㎝で再現した「瓦せんべいマウスパッド」を4月4日（土）から限定100個を販売します。（マウスはついていません） 瓦せ