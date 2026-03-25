◆センバツ第７日▽２回戦神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）粘りに粘った。ただ１点、届かなかった。神村学園のエース・龍頭汰樹（３年）は９回まで１失点に封じ、無死一、二塁から始まる延長１０回のタイブレークも１失点にとどめた。その裏の攻撃中もグラウンドに出てキャッチボールを行い、味方のサヨナラを信じたが８強入りはかなわなかった。「自分の１球の甘さで負けてしまって悔し