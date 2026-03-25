女優のともさかりえ（４６）が２１年間の子育てを振り返り、率直な思いを明かした。２４日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演し、一人息子との関係や３度の結婚を回顧した。ともさかは２００３年に俳優で演出家、脚本家の河原雅彦と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚。２２年には１０歳以上