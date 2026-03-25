◆プロボクシング▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ４位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）４月３日に東京・後楽園ホールで２階級制覇に挑む元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が２５日、都内の所属ジムでＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝と