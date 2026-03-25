第111回薬剤師国家試験の概要 試験日2026年（令和8年）2月21日（土）および 22日（日） 合格発表2026年（令和8年）3月25日（水）午後2時 厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されます。また合格者には合格証書が郵送されます。 ＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第111回薬剤師国家試験の結果速報合格者数・合格率 受験者数 合格者数