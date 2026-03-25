RIZINでも活躍したUFCファイターのマネル・ケイプ（32＝アンゴラ）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「MMAジャンキー」にゲスト出演。堀口恭司と再戦することが決定的だと明かした。ケイプの戦場であるフライ級は、4月11日（日本時間12日）に王者ジョシュア・ヴァンが平良達郎の挑戦を受ける。その中でケイプは、UFCからさまざま提案をされたという。「UFCからは『王座戦を待つでもいいよ。もう試合しなくても大丈夫