昨年暮れの有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）が香港のクイーンエリザベス2世カップ（4月26日、シャティン芝2000メートル）に選出され、陣営は招待を受諾した。25日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後はドバイターフに選出され、招待を受諾したが緊迫している中東情勢を考慮して遠征を見送り。仕切り直して香港遠征に向け、栗東トレセン近郊のノーザンファームしが