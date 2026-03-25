福岡市の商業施設で2020年、直前に少年院を仮退院した当時15歳の男性受刑者に刺殺された21歳女性の遺族が、受刑者の母親に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、請求を退けた一審判決を変更し、母親に賠償を命じた。