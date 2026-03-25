RIZINなどで活躍した元総合格闘家の浅倉カンナさん（28）が25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。第1子出産を報告した。浅倉さんは、「3/24」とだけつづり、赤ちゃんとリボンの絵文字とともに、生まれたばかりの子供の手の写真を投稿した。浅倉さんは昨年7月7日にDJ、音楽プロデューサーのNORIIとの結婚を発表。同年11月に第1子妊娠を報告していた。