歌手で俳優の武田鉄矢（76）が25日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に最後の生出演をした。同番組は今月27日で終了。火曜、水曜のスペシャルキャスターを務めた武田は、この日が最後の出演となった。武田が持つ「サン！八先生」のコーナーも、この日が最終回。「海援隊」の千葉和臣をゲストに迎えた。武田は「1年間のご視聴、誠にありがとうございました。格段に役