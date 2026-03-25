「お金持ちになりたい」「大成功したい」――かつて当たり前だったそんな野心は薄れつつあるようです。マイナビの「2024年卒 大学生就職意識調査」によれば、学生の就職観のトップは「楽しく働きたい（38.9%）」であり、近年は「個人の生活と仕事を両立させたい」という声も年々増加しています。ガツガツ稼いで大金を得るよりも、そこそこの収入でプライベートを充実させたいと考える人が増えるのは、娯楽が安く手に入る現代では自