装備が充実した最上級モデルを追加トヨタの欧州法人は2026年3月24日、「ランドクルーザー250」に2つの新グレードを追加しました。新グレードは2026年春からヨーロッパの全土で販売を開始します。ランドクルーザー250は2023年8月に発表されました。1951年に登場した「トヨタBJ型」をルーツに持つ「ランドクルーザー」シリーズのなかで、最新世代の中核モデルに位置づけられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「