去年9月、岡山県真庭市でトラックに対して、あおり運転をした疑いで55歳の会社員の男性がきょう付（25日）で勝山区検察庁に書類送検されました。 【視聴者提供】あおり運転をしたとされる軽乗用車運転手は車を停止させドアを開け威嚇 車を停止させ、ドアを開けトラックを威嚇するドライバー。 去年（2025年）9月、真庭市の県道で軽乗用車がトラックに対してあおり運転をした当時の状況が記録されたドライブレコー