日本ゴルフ協会（JGA）は25日、今年度の「日本アマチュアゴルフ選手権」並びに「日本女子アマチュアゴルフ選手権」の特別協賛として、プレミアグループを迎えることを発表した。これに伴い、大会名も「日本アマチュアゴルフ選手権 Presented by カープレミア」、「日本女子アマチュアゴルフ選手権 Presented by カープレミア」となる。【写真】カープレミアと契約を結ぶ“5人娘”の乗りたい車は？110回目を迎える日本アマ、67回目