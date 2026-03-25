古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。英語で「私の友人はとても可愛いワンちゃんを飼っています」「タコ&テンシ」と紹介すると、大きな秋田犬を抱きかかえた写真を投稿した。【写真】古江彩佳の顔をペロリ、ワンちゃんとの仲良し2ショット古江と一緒に写っているのはタコくん。自身のインスタグラムのページも持っており8000人を超すフォロアーもいる人気者だ。昨年の12月25日生まれのまだ子犬。真っ黒い顔に前脚は白という