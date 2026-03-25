日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、ツアー通算1勝の脇元華から3月16日付でトーナメント特別保障制度の申請を受け、専門委員会で承認したことを発表した。適用開始は、今週の「アクサレディス」からとなる。【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”脇元は今季開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」前に同制度を申請し、承認。しかし、その後、復帰届を提出し、10日にはJLPGAより同制度からの復帰が発表されていた。当初は、