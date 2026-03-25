＜アクサレディス事前情報◇25日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアー第4戦は九州・宮崎を舞台に27日（金）から「アクサレディス」が開催。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。〈連続写真〉省エネスイングで優勝の38歳・笠りつ子ノーコック＆ルックアップで飛んで曲がらない昨季の女王で開幕から優勝、2位、2位と力を発揮している佐久間朱莉は、前年覇者の工藤遥加と堀琴音の組み合