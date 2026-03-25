選抜高校野球７日目の２５日、日本文理（新潟）のアルプス席では、新潟県佐渡市出身の野球部３年大地永純（えいと）さんがメガホンを握りしめ、同市出身で小中学生時代のチームメートだった土屋太偉哉（だいや）選手と土屋斗希桜（ときお）選手を全力で応援した。小中学校のときに県大会で優勝経験がある３人は日本文理のユニホームに憧れ、そろって入学。甲子園を目指してきた。大地さんは、昨秋の北信越大会は内野手として