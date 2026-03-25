外国人宿泊客数が全国の都道府県でワースト１位の福井県が、国内の有名大学で学ぶ外国人留学生の協力を得て、外国人客を呼び込むヒントを探り始めた。留学生チーム３組計１２人が県の担当者とインバウンド施策を練り上げ、今月末にも県に提案する。日本人にはない視点や発想を生かして、自治体のリアルな課題解決に挑むユニークな取り組みだ。県は、全国最下位の外国人宿泊客数１１万人（２０２５年）を４０万人（２９年）にす