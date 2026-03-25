３月中旬以降、大阪府内の市街地にシカが出没している。２４日は大阪市の住宅街に現れ、警察官らが警戒に当たった。どこからやってきたのか、特定されていないが、シカの様子や特徴から推測されるのは、市中心部から約３０キロ離れた奈良公園（奈良市）だ。（畝河内星麗、新谷諒真）徐々に西へ２４日午後２時半頃、大阪市都島区友渕町のマンションが立ち並ぶエリアに、５０人ほどの人だかりができていた。大勢がスマートフォン