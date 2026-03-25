８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが２５日、都内で行われたロッテ「アジアに恋して」新商品・新ＣＭ発表会に出席した。ロッテでは実に１０年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」（４月６日全国発売）。その新ＣＭにＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが出演し、川谷絵音が楽曲提供した同グループの新曲「ナイスだね」がＣＭ曲に採用された。イベントでは８人がＣＭ撮影の裏話を明かすトークを展開し