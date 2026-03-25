【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】３月１９日第２試合東３局１本場＝永井孝典（風）、浅井堂岐（フ）、滝沢和典（格）、下石戟（Ｂ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。レギュラーシーズンも最終盤となり、セミファイナル進出争いと同時に、個人タイトル争いもし烈です。この試合ではＭＶＰ（個人スコア）と最多トップのランキング上位３人が揃いました。この日の第１試合で下石選手がトップとなり、永