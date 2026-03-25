2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早いでしょう。東日本と北日本では平年より早い所が多く、かなり早い所もある見込みです。最新の桜開花・満開予想です。これまでの開花状況3月15日、高知県宿毛※の開花を皮切りに、今年の開花は各地、平年より早いペースで進んでいます。19日は東京で開花し、開花の基準を大幅に上回る61輪が確認されて、開花の発表となりました。その他、九州から関東甲信の各地より開花の便りが