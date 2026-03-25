アジア株はプラス圏目立つも香港ハンセンが上昇分を解消するなど、一時の株高が一服。 東京時間13:45現在 香港ハンセン指数 25073.05（+9.34+0.04%） 中国上海総合指数 3915.49（+34.21+0.88%） 台湾加権指数 33629.60（+1017.36+3.12%） 韓国総合株価指数 5673.52（+119.60+2.15%） 豪ＡＳＸ２００指数 8531.60（+152.25+1.82%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75269.13（+1200.68