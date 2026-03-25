24日の大分県内も暖かい1日となり大分にもサクラの便りが届きました。 大分地方気象台はきょうサクラの開花を発表。 2025年より1日早く平年と同じ日の発表です。 ◆TOS梅田雄一郎記者「こちらがソメイヨシノの標本木。上の方を見てみると小さな花が咲き春の訪れを感じさせる」 サクラの開花は大分市の地方気象台にあるソメイヨシノの標本木に5輪以上の花が咲くと発表されています。 24日午後2時。職員が双眼鏡で確認した結果