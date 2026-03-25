大分県大分市の大分港に、県がコンテナを積み下ろしする大型のクレーンを新たに整備し24日現地で安全祈願祭が行われました。 ◆TOS工藤崇之記者「県が新たに設置した大型のコンテナクレーン。積み荷を運ぶ速さが速くなり作業の効率化が図れるということです」 設置されたのは大分市の大在コンテナターミナルです。1996年の供用開始以来稼働していたクレーンが老朽化したことなどから県が14億4800万円余