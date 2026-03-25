巨人のバルドナード投手が２５日、東京ドームで行われた１軍練習でライブＢＰに登板した。増田陸、宇都宮、佐々木ら打者６人と対戦して２１球を投じ、安打性の当たりは１本、２四球だった。バルドナードはパナマ代表としてＷＢＣに出場。パナマ代表はプエルトリコで行われた１次ラウンドＡ組で１勝３敗で敗退。１０日のコロンビア戦で全日程を終了した。バルドナードは２試合に登板して２回１失点、防御率４・５０だった。「