◆センバツ第７日▽２回戦智弁学園２―１神村学園＝延長１０回タイブレーク（２５日・甲子園）智弁学園・逢坂悠誠一塁手（２年）が０―１の８回１死三塁で同点の中犠飛を放った。７回まで再三の好機を逃してきたが「何度もチャンスで点が入らなかった。ここは絶対に１点取りたいという気持ちでした」と４番の仕事を果たした。父の優友さんも智弁学園の三塁手として２００１年春夏の甲子園に出場し、適時打も放った。幼少期