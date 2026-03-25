大分県が全県で導入を決めた宿泊税について宿泊事業者との意見交換会が24日から始まりました。 県は早ければ2027年1月下旬からの導入を目指しています。 意見交換会 ◆県観光局 渡辺修武 局長「県として県全体を対象とした宿泊税の導入を決定した。地域の核となる観光産業に使う金を行政としても民間としても確保しておかないといけない」 宿泊税は宿泊施設に泊まった人から徴収する地方税で県は、観光振興の財