４歳になり、重賞連続２着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は、丸山元気騎手とのコンビで挑むことが、２５日、分かった。中竹調教師が明らかにした。同騎手は４走前にオープン初勝利を決めたみちのくＳ以来、２度目のコンビとなる。