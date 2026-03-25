今日は、つくれぽ3000件超えの大人気の納豆パスタをご紹介します。使う調味料はめんつゆや味噌など、一人暮らしの冷蔵庫にもあるものたちです。包丁も使わないので洗い物も少ない楽チンレシピで、新生活で初めての一人暮らしの方にもおすすめです。 ▼ 納豆×めんつゆ×みそで簡単うまい 1.パスタを茹でます。茹で上がったら油を回しかけておきます。こうすることでパスタがパサパサになりません。 2.納豆、めんつゆ、味噌を