スイーツで腸活！アマンド六本木店では、明治の「フラクトオリゴ糖」を使用したオリジナルメニュー4品が、3月24日（火）から30日（月）までの期間限定で登場。今回の企画は、キーコーヒーグループのアマンドと明治による共同企画で、“これからは糖を選ぶ時代”をテーマに、腸活を意識したメニューを展開するもの。気になる限定メニューを食べてきました。ご紹介します。アマンド六本木店で「フラクトオリゴ糖」使用の限定4品が登