大分県大分市の病院が外科手術と、CTによる体内の高度な画像診断を同じ空間で行えるハイブリッド手術室を導入しました。 民間の病院での導入は県内で初めてだということです。 大分岡病院 ◆TOS田辺智彦記者「こちらがハイブリッド手術室。開けてみます。学校の教室くらいの広さの空間。中央には手術台と高度な画像診断装置が設置されている。」 ハイブリッド手術室を導入したのは大分市の大分岡病院です。 こ