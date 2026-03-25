サクラのシーズンを迎えていますが23日夜、名所として知られる大分県日田市の大原大しだれ桜の木の枝、十数本に切られたような痕が見つかりました。 サクラを管理している会社は何者かが切って持ち帰った可能性があるとして警察に被害届を提出することにしています。 大原大しだれ桜（日田市） ◆TOS刀祢優月記者「多くの人が立ち止まって見上げるしだれ桜だが、複数の枝が途中から無くなっているのがわか